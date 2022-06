L'Aquila, il Pd riparte. Piacente: "Sarà un commissariamento breve"

Dopo le dimissioni della segretaria cittadina del Pd Emanuela Di Giovambattista, a seguito della pesante sconfitta subita dal partito nella tornata elettorale del 12 giugno, stamane in conferenza stampa è stato presentato il commissario, il segretario provinciale Francesco Piacente, che già si è occupato di ricostruire il Pd di Sulmona.



"Le dimissioni della segretaria cittadina hanno consentito il commissariamento, quindi un momento importante per il partito cittadino. Non è possibile continuare sul solco che ha prodotto questa dura sconfitta alle elezioni comunali - ha spiegato Francesco Piacente - la volontà è di rimettere in piedi nel più breve tempo possibile il partito locale dell'Aquila ed è per questo si tratterà di un commissariamento breve"



Sono arrivati anche chiarimenti sulla polemica riguardante l'anagrafe degli iscritti al partito. Nelle settimane scorse erano state sollevate preoccupazioni riguardo la mancanza di un'anagrafe precisa degli iscritti dell'anno corrente senza la quale sarebbe stato impossibile aprire la fase di rinnovamento del partito locale; in risposta, il commissario Francesco Piacente ha presentato i documenti: "l'anagrafe degli iscritti esiste e ne conta 297, ed è stata depositata nel marzo 2022".



Le analisi politiche post-elezioni hanno individuato delle criticità profonde riguardo i dissidi interni al centrosinistra che hanno avuto un ruolo quasi decisivo nella sconfitta schiacciante subita; a questo proposito, il commissario Francesco Piacente ha dichiarato: "il nuovo partito non sarà un partito litigioso, gli elettori si sono allontanati perché hanno percepito un clima teso e non può più essere così, ne va della credibilità politica del partito"



"Stefania Pezzopane si è scusata per i risultati di questa tornata elettorale, ma è chiaro che le responsabilità sono diffuse - ha aggiunto Piacente - non ci preoccuperemo di tagliare teste ma di accogliere chiunque voglia aiutare il nostro lavoro."



Adesso cominciano i primi passi che porteranno al congresso del Pd aquilano: intenzione del commissario è quella di riunire il gruppo consiliare del Partito Democratico, che dovrà essere il perno delle forze di opposizione di centro sinistra. Inoltre, Piacente, ha sottolineato che si farà promotore di un incontro con il gruppo del Passo Possibile per costruire insieme un'opposizione vera e compatta a questa amministrazione.

Successivamente, "cominceranno le assemblee con gli iscritti al partito che devono essere al centro della ricostruzione politica del partito" ha concluso il commissario Francesco Piacente.