"L’Aquila al centro" : non entriamo in giunta

“Oggi pomeriggio una delegazione di "L’Aquila al Centro", composta dal segretario cittadino Mauro Cappelli e dal segretario regionale Mimmo Srour, ha incontrato il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi”.

E’ quanto si legge in una nota di "L’Aquila al Centro".

“Nell’ambito della consultazione con il sindaco - si legge ancora -, è stata proposta alla lista "L’Aquila al Centro" una posizione in giunta residuale, derivata al termine dei contatti e degli accordi con tutte le altre forze che hanno sostenuto Pierluigi Biondi alle ultime elezioni amministrative.

Questo dato - pur comprensibile alla luce del fatto che ‘Italia al Centro’, per quanto decisiva e portatrice di un risultato lusinghiero, è stata seppur di poco la lista meno suffragata - si aggiunge a quello di una composizione della giunta francamente squilibrata.

Essa appare infatti assai poco rappresentativa delle forze centrali, che hanno svolto un ruolo decisivo e compiuto alle amministrative una scelta non obbligata vista la pluralità delle opzioni in campo, e ampiamente tarata sulle esigenze egoistiche dei partiti più forti.

Alla luce del combinato disposto delle suddette circostanze - si legge ancora -, l’assemblea dei candidati di ‘L’Aquila al Centro’ ha deciso all’unanimità di non entrare a far parte della giunta e di non accettare alcun altro tipo di compensazione di potere.

Non vi sarà - conclude la nota - alcuna ostilità pregiudiziale nei confronti della nuova amministrazione Biondi, alla quale si augura buon lavoro, ma la libertà di giudicare di volta in volta sulla base del merito e nell’esclusivo interesse della città”.

Dalla nota, che per massima chiarezza abbiamo voluto riportare per intero emerge la prima crepa se pur minima di questo mandato e della coalizione del centro-destra all'interno della quale si misurano le forze.

La composizione della giunta è stata scelta ma per qualcuno la tovaglia è troppo corta.