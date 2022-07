L'Aquila Coraggiosa in consiglio comunale con Simona Giannangeli e Lorenzo Rotellini

Lunedì 4 luglio si terrà il primo Consiglio comunale del mandato 2022/2027. L'Aquila coraggiosa sarà rappresentata nella massima assise civica dalla capogruppo Simona Giannangeli, la donna più votata della coalizione di centrosinistra, e da Lorenzo Rotellini, il più giovane tra gli eletti in Consiglio.



"A loro l'augurio di un buon lavoro, convinti che eserciteranno una opposizione rigorosa ma costruttiva, e con la promessa che il gruppo di L'Aquila coraggiosa sarà al loro fianco. In questo senso, le attività della nostra comunità di candidate e candidati riprenderanno nei prossimi giorni con una serie di assemblee aperte a chiunque voglia condividere con noi un percorso di partecipazione attiva.- riporta una nota stampa della lista L'Aquila Coraggiosa- Lo abbiamo detto, lo ribadiamo: L'Aquila coraggiosa non è stata soltanto una lista elettorale, è un progetto politico che intendiamo portare avanti con forza e determinazione.



Le elettrici e gli elettori hanno premiato, col loro voto, la radicalità della nostra proposta politica, la credibilità del nostro agire, il coraggio di aver lavorato ad unire, e non a dividere, le diverse forze di sinistra.

Proseguiremo su questa strada, con l'obiettivo di allargare ancora il perimetro coinvolgendo tutte le energie che vorranno spendersi, a partire dalle tante ragazze e ragazzi che in questa campagna elettorale abbiamo incontrato e che si sono impegnati con idee e entusiasmo." conclude la nota.