Varata la giunta Biondi. Entra l'ex dirigente Paola Giuliani

Varata la nuova giunta del Comune dell’Aquila, targata Pierluigi Biondi che è riuscito ad incastrare l’ultima casella mancante, la nona, dopo lo strappo avvenuto con L’Aquila al centro che si è tirato fuori dai giochi. (qui l'articolo)



Ad entrare in giunta sarà da indipendente, l’ex dirigente comunale, Paola Giuliani, insieme a lei per Fratelli d’Italia, Raffaele Daniele che sarà anche vicesindaco, Vito Colonna ed Ersilia Lancia.



Alla Lega tre assessorati con Francesco De Santis, Fabrizio Taranta e Laura Cucchiarella.



L’Aquila futura sarà espressa da Roberto Santangelo che con ogni probabilità sarà il Presidente del Consiglio comunale e Manuela Tursini, mentre Forza Italia vedrà entrare Roberto Tinari.



Con la giunta così composta, il consiglio comunale che si presenterà alla città il prossimo 4 luglio nella prima assise civica del nuovo mandato, sarà composto per i gruppi di maggioranza, da Fratelli d’Italia che vedrà l’esordio di Livio Vittorini, da Katia Persichetti, Leonardo Scimia, Silvia D’Angelo, Claudia Pagliariccio, Maura Castellani e Tiziana Del Beato.



Per la Lega, entrano in consiglio Daniele Ferella, Daniela Bontempo, Gianluca Marinelli, Alessandro Maccarone.



L’Aquila futura vedrà tra i banchi Laura Cococcetta e Guglielmo Santella.



Forza Italia avrà due consiglieri, rispettivamente Maria Luisa Ianni e Gloria Nardecchia mentre per i Civici ed Indipendenti ci sarà Fabio Frullo e Luigi Faccia.



Chiude L’Aquila al centro con Daniele D’Angelo e Stefano Flamini.