L'Aquila, è il giorno del primo Consiglio comunale del nuovo mandato: la diretta su NewsTown

Si terrà stamane, lunedì 4 luglio alle ore 10, presso la sala “Sandro Spagnoli” dell’Emiciclo regionale, in via Michele Iacobucci, il primo Consiglio comunale del mandato 2022-2027.

All’ordine del giorno la convalida degli eletti nella consultazione del 12 giugno scorso (sindaco, consiglieri comunali, consigliere straniero aggiunto) e l’elezione del presidente e dei due vicepresidenti del Consiglio comunale.

Stando agli accordi raggiunti tra le forze di maggioranza, sarà Roberto Santangelo (L'Aquila futura), già vice presidente vicario del Consiglio regionale, a succedere a Roberto Tinari (Forza Italia) sullo scranno più alto dell'assise civica. Uno dei due posti da vicepresidente spetta alle opposizioni: se non ci saranno sorprese dell'ultima ora, l'indicazione cadrà su Emanuela Iorio (Il Passo Possibile); l'altra 'opposizione', quella di centrosinistra, esprimerà il presidente della V Commissione di 'Garanzia e controllo': il favorito è Stefano Palumbo (Pd).

Successivamente il sindaco Biondi presterà il giuramento di osservare lealmente la Costituzione e, a seguire, fornirà al Consiglio le comunicazioni in ordine alla composizione della giunta comunale.

Verranno illustrate, dunque, le deleghe assegnate ai 9 assessori indicati: Raffaele Daniele (vice sindaco), Ersilia Lancia e Vito Colonna di Fratelli d'Italia, Laura Cucchiarella, Francesco De Santis e Fabrizio Taranta della Lega, Roberto Tinari (Forza Italia), Manuela Tursini (L'Aquila futura) e Paola Giuliani (tecnico indicata dal sindaco).

Per ogni assessore indicato tra i Consiglieri eletti subentrerà un surrogato, tra i primi dei non eletti. Questo è dunque il nuovo assetto della maggioranza in Consiglio:

Fratelli d’Italia avrà sette consiglieri, con l'ingresso di Claudia Pagliariccio , Maura Castellani e Tiziana Del Beato al posto dei tre assessori indicati, che siederanno al fianco di Livio Vittorini, Katia Persichetti, Silvia D’Angelo e Leonardo Scimia;

avrà sette consiglieri, con l'ingresso di , e al posto dei tre assessori indicati, che siederanno al fianco di per la Lega entreranno in consiglio Daniela Bontempo, Gianluca Marinelli e Alessandro Maccarone , a cui si aggiunge Daniele Ferella;

entreranno in consiglio , a cui si aggiunge per L’Aquila Futura entrerà direttamente in giunta la non eletta Manuela Tursini, e in consiglio siederanno dunque il presidente dell’assise Roberto Santangelo, Laura Cococcetta e Guglielmo Santella , senza nessuna surroga;

, senza nessuna surroga; Forza Italia sarà rappresentata da Gloria Nardecchia, che affiancherà Maria Luisa Ianni.

Nessuna variazione per i gruppi di L’Aquila al centro e Civici e Indipendenti per Biondi, che non hanno avuto assessori, e in consiglio saranno rappresentati rispettivamente da Daniele D’Angelo e Stefano Flamini e da Fabio Frullo e Luigi Faccia.

Nella prima seduta del nuovo mandato, l’assise civica sarà chiamata anche a nominare la Commissione elettorale comunale.

