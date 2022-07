Il Prefetto Cinzia Torraco apre i lavori del Consiglio comunale dell'Aquila

Il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, è intervenuto oggi, nella sala “Sandro Spagnoli” dell’Emiciclo, all’apertura dei lavori del primo Consiglio Comunale del secondo mandato del Sindaco della Città dell’Aquila, Pierluigi Biondi. Il Prefetto, che ha raccolto l’invito pervenuto dal Sindaco, ha aperto i lavori dell’assise che prevedevano, tra l’altro, la convalida degli eletti, l’elezione del Presidente e dei due vicepresidenti ed il giuramento di fedeltà alla Costituzione, formulato dal Sindaco.

Nel suo intervento il Prefetto Torraco ha salutato le consigliere ed i consiglieri eletti, augurando loro di poter svolgere con serena e impegnativa dedizione il mandato che i cittadini hanno inteso conferire loro e garantendo l’impegno della Prefettura a fornire tutta la disponibilità e la collaborazione che si renderanno necessarie. Al Sindaco della Città dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il Prefetto Torraco ha formulato i più vivi auspici affinchè possa proficuamente esercitare il rinnovato mandato istituzionale di primo cittadino.

Il Prefetto, infine, ha ricordato l’importanza per tutta comunità aquilana della programmata visita del Pontefice, Papa Francesco, in occasione della Perdonanza Celestiniana di fine agosto, dichiarandosi convinta che tutti sapranno dare prova di esemplare accoglienza per trarre un’ulteriore occasione di rinnovato slancio e solida ripartenza.