Consiglio comunale L'Aquila, Pezzopane: "Sarà un'opposizione rigorosa"

"La campagna elettorale è finita, il risultato è inequivocabile. Rimangono tanti problemi insoluti che vogliamo contribuire a risolvere. Ora bisogna rinascere, come area progressista, nel grande impegno per L’Aquila". Così l'onorevole Stefania Pezzopane, a margine del primo consiglio comunale del Capoluogo di regione che si è svolto questa mattina nella Sala Spagnoli dell'Emiciclo.

"La coalizione democratica e progressista che ho guidato - prosegue - porta sette consiglieri di qualità. Vogliamo fare un gran lavoro. Si va avanti, per creare nuove condizioni, nel rinnovamento e nella rigenerazione di persone e cose. Ho citato Paolo Coelho Un guerriero accetta la sconfitta. Non la tratta con indifferenza, non tenta di trasformarla in vittoria. Egli è amareggiato dal dolore della perdita, soffre all'indifferenza. Dopo aver passato tutto ciò, si lecca le ferite e ricomincia tutto di nuovo. Un guerriero sa che la guerra è fatta di molte battaglie: egli va avanti.“

"Inizia una lunga traversata per il centrosinistra qui in consiglio comunale e fuori, aperte porte e finestre, spazio alle idee ed a chi costruisce. Sarà opposizione di orgoglio e dignità quando non condividiamo - ha concluso la deputata -, sarà proposta seria per risolvere i problemi, sarà ogni giorno confronto per il bene della città. Buon lavoro L’Aquila. “