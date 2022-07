Roberto Santangelo eletto all'unanimità presidente del Consiglio comunale dell'Aquila

Prima riunione del Consiglio comunale dell’Aquila con all’ordine del giorno la convalida degli eletti, l’elezione del Presidente e dei suoi due vice, il giuramento del sindaco sul rispetto della Costituzione Italiana ed infine il rinnovo dei componenti la Commissione Elettorale (quella, per intenderci, che si occupa della nomina degli scrutatori). L’elezione del Presidente del Consiglio è avvenuta all’unanimità dei 32 consiglieri presenti. Il risultato ottenuto dal consigliere regionale Roberto Santangelo è unico nel suo genere. Risulta infatti essere il più giovane presidente del Consiglio della storia cittadina, nonché l’unico ad aver ottenuto tutti i voti disponibili. I lavori si sono svolti all’insegna di un fair play di altri tempi.

I candidati sconfitti dal sindaco Pierluigi Biondi alle scorse elezioni, l’onorevole Stefania Pezzopane e il consigliere regionale Americo Di Benedetto, hanno riconosciuto la schiacciante vittoria della coalizione di centro destra, augurandosi però, che le loro istanze, votate comunque da circa il 46% degli elettori, possano trovare spazio nelle discussioni in aula senza alcun tipo di pregiudizio. Il sindaco ha replicato testualmente “voglio ringraziare Stefania Pezzopane e Americo Di Benedetto: è stata una campagna elettorale anomala, funestata dalla tragica vicenda del piccolo Tommaso che ha richiamato tutti a quella sobrietà che dovremmo sempre esercitare nelle funzioni per cui siamo stati eletti. Ho avuto l’onore di confrontarmi con due persone di cui non si può disconoscere l’autorevolezza, il percorso politico, la capacità di rappresentare dei pezzi importanti di città e di presentare proposte concrete. L’Aquila è una città molto complessa, i problemi ci sono, una buona parte di essi sono stati affrontati e risolti, altri ne restano da affrontare e da risolvere.”

Il sindaco ha voluto, inoltre, sottolineare l’emozione che si prova nel giurare la propria fedeltà alla Costituzione italiana “È la quarta volta che faccio questo giuramento e che indosso questa fascia tricolore, ogni volta è un’emozione nuova perché sento il peso importante del consenso dei cittadini che in questo caso è stato molto ampio. Ma al di là di quel sobrio orgoglio nel leggere un risultato, si avverte tutto il peso delle responsabilità di cui ci si fa carico ogni volta che si indossa questo simbolo, ogni volta che si prende una decisione che riguarda la vita della comunità.”

L’unico momento di leggera tensione si è avuto quando il consigliere Daniele D’Angelo, prendendo la parola per confermare la lealtà al sindaco Pierluigi Biondi, ha voluto sottolineare a suo avviso, l’anomalia del voto “segreto” per l’elezione del Presidente, che tanto segreto non è stato, considerando che il nome sulla scheda veniva scritto dai consiglieri direttamente dal proprio posto in Consiglio, anziché nel segreto di una cabina.

Torneremo ad analizzare i prossimi lavori dell’assise comunale, intanto, formuliamo i nostri migliori auspici per un buon lavoro a tutti i protagonisti della vita amministrativa della nostra città.