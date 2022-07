L'Aquila, giunta Biondi: sciolto il nodo delle deleghe

A due giorni dal primo consiglio comunale del nuovo mandato di Pierluigi Biondi, il primo cittadino ha sciolto definitivamente il nodo riguardo le deleghe della sua giunta.



Saranno riconfermate quelle degli assessori Raffaele Daniele, Vito Colonna e Fabrizio Taranta.



Raffaele Daniele: Commercio, attività produttive, Suap e fiere; Ricostruzione beni pubblici; Piano sviluppo Gran Sasso; Politiche economiche, finanziarie e bilancio; Razionalizzazione della spesa; Politiche delle entrate.



Vito Colonna: Opere pubbliche, patrimonio, manutenzioni ordinarie e straordinarie; Lavori pubblici ed espropri - Sport, promozione sportiva ed eventi sportivi; Impiantistica sportiva.



Fabrizio Taranta: Territori; Ambiente; Rifiuti; Gestione e manutenzione del verde pubblico; Attività estrattive; Energia; Protezione civile; Usi civici; Sicurezza urbana; Videosorveglianza, gestione e manutenzione cimiteri.



Francesco De Santis prenderà le deleghe del compagno di partito Daniele Ferella ovvero Politiche urbanistiche, Edilizia, Pianificazione, Ispettorato urbanistico.



Daniele Ferella avrà l’incarico di consigliere delegato ai rapporti tra giunta e consiglio comunale.



Ad Ersilia Lancia sarà assegnato il Turismo, la promozione dell’immagine della città e le deleghe che in passato aveva Marialuisa Ianni quindi Politiche giovanili, le pari opportunità, l’informatizzazione e la comunicazione.



Roberto Tinari avrà l’incarico sulla Ricostruzione privata.



A Paola Giuliani sarà assegnata la mobilità, i servizi demografici e le partecipate.



Laura Cucchiarella si occuperà del personale, della sicurezza stradale e la delega alla polizia municipale.



Manuela Tursini prenderà le deleghe del sociale che aveva Francesco Bignotti ovvero Agricoltura; Politiche sociali; Politiche educative e scolastiche; Asili nido; Politiche abitative; Politiche per l’immigrazione; Assistenza alla popolazione; Politiche per gli studenti universitari; Partecipazione.



“Sono scelte fatte nel segno della continuità ed abbiamo deciso di accorpare delle deleghe per evitare delle sovrapposizioni” dichiara il Sindaco Pierluigi Biondi.



Biondi infine, sollecitato dai giornalisti, ha risposto alle critiche mosse dal movimento civico L’Aquila al Centro che nel corso della prima assise civica ha tacciato la nuova giunta di essere oggettivamente squilibrata.



“L’equilibrio di un esecutivo non è dato dalla collocazione politica di una persona, ma dall’equilibrio della persona stessa – ha ribattuto Biondi -. Questa nuova giunta è di altissima qualità, ci sono persone che hanno ottenuto consensi importanti e si sono misurati con i propri elettori uscendone in maniera lusinghiera. Ci sono tutti i presupposti per lavorare bene”, conclude il primo cittadino.