Presentata la nuova programmazione europea 2021-2027

Presentata stamane a L'Aquila, presso Villa Giulia, con l'evento "Siamo L'Abruzzo, generiamo valore", la programmazione dei fondi comunitari assegnati per il 2021-2027.



I Programmi regionali dei fondi strutturali (Fesr, Fse, Feasr, Feampa) rappresentano il primo passo per tradurre in concreto la strategia condivisa nel documento "Abruzzo Prossimo".



Una programmazione che ha l'obiettivo di utilizzare al meglio le risorse disponibili e indirizzarle verso una crescita adeguata alle esigenze future della regione Abruzzo.



Il programma riguarda la gestione di un miliardo e quattrocento milioni di euro che andranno ad integrare le opportunità attualmente previste dal PNRR, dal fondo complementare e dai fondi di sviluppo e coesione per il rilancio e la crescita dell'economia regionale.



"I punti fondamentali del programma riguardano un grande investimento sulla promozione e il marketing territoriale, mai esistito in Abruzzo- dichiara il presidente della Regione Abruzzo Marsilio- Il turismo e la conoscenza delle opportunità della nostra Regione, in Italia e nel mondo, ad oggi è assolutamnnete zero. Possiamo vedere che tutte le regioni d'Italia svolgono grandi iniziative di promozione del territorio mentre l’Abruzzo non aveva risorse da questo punto di vista. Quindi questo è già un primo grande segnale. Inoltre c’è un’integrazione tra i fondi FESR ed FSE, soprattutto sul tema dell’innovazione e della formazione, che corrono in parallelo, e questo darà una grande spinta alle opportunità di lavoro." conclude il presidente regionale Marsilio.



Riguardo le accuse mosse del capogruppo Pd in ​​Regione, Silvio Paolucci, che aveva giudicato la programmazione regionale poco condivisa, il presidente regionale Marsilio ha risposto: "Paolucci dovrebbe chiedere scusa all’Abruzzo per la programmazione che ha fatto lui nel precedente ciclo, una delle peggiori in Italia. Ho trovato l’Abruzzo all’ultimo posto in classifica per la capacità di spesa, evidentemente frutto di una programmazione sbagliata, per questo abbiamo fatto esattamente il contrario di quello che ha fatto lui. Sono stati organizzati centinaia di incontri, di tavoli di partenariato, nonostante la pandemia, ed oggi presentiamo una programmazione che avrà un passo molto diverso e sicuramente piu efficace di quella precedente" conclude il presidente della Regione Abruzzo Marsilio.



Saranno numerose le risorse che anche la città dell'Aquila potrà utilizzare per il territorio, riguardo questo aspetto il sindaco del capoluogo di Regione, Pierluigi Biondi ha dichiarato: "Finalmente questa programmazione regionale ha un’anima, in questi anni di pandemia e di conflitto ucraino l’Europa ha cambiato pelle ed ha capito quale deve essere il suo ruolo, comprendendo che non è solo quello di regolamentare i mercati con delle norme che troppo spesso appaiono incomprensibili, ed è proprio con questo cambio di anima dell'Europa che dobbiamo riuscire a dare un’anima anche alla programmazione regionale.- dichiara il Primo cittadino- Sono quattro i temi importanti nella programmazione, cioè le radici, l'identità, la comunità e la sicurezza. Queste risorse sono state rese davvero confacenti ad un territorio che ha sofferto e che soffre e che ha la necessità di una strategia condivisa."



Anche il Primo cittadino della città dell'Aquila si esprime riguardo le dichiarazioni dell'assessore regionale Silvio Paolucci: "Mi sembra la solita polemica sterile, ci sono stati tavoli di partenariato anche con le difficltà determinate dalla necessità di vedersi a distanza, le idee della città dell’Aquila sono state inserite nel documento."