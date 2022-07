Stamane prima seduta della giunta comunale. Biondi: “Grande entusiasmo e voglia di lavorare per la città”

Stamane si è riunita, all'interno della sala Rivera di Palazzo Fibbioni, la prima seduta della nuova giunta comunale dell'Aquila presieduta dal sindaco Pierluigi Biondi.

Oltre al primo cittadino erano presenti il vice sindaco Raffaele Daniele e gli assessori Ersilia Lancia, Vito Colonna, Laura Cucchiarella, Fabrizio Taranta, Francesco De Santis, Roberto Tinari, Manuela Tursini e Paola Giuliani. All’incontro hanno partecipato anche i dirigenti dei diversi settori dell’ente comunale.

“Oltre che per ritrovarsi tutti intorno a un tavolo e ragionare sulle prossime scadenze e procedere all’approvazione dei primi provvedimenti del nuovo esecutivo è stata l’occasione di un primo confronto generale tra la componente politico-amministrativa e quella tecnica del Comune per definire, sin da subito, strategie condivise e tracciare il percorso che dovrà essere condotto nel tempo. - spiega il sindaco Biondi – Ho riscontrato grande entusiasmo e voglia di mettersi al lavoro per la comunità tra i presenti, tanto in coloro che per la prima volta si sono confrontati con l’impegnativo ruolo di assessore quanto in chi, pur avendolo già ricoperto in passato, ha mantenuto mantenuto immutate la passione e il grande amore per la città. Sentimenti che accomunano ogni singolo componente della rinnovata giunta, in cui competenza, credibilità, affidabilità e capacità di ascolto del territorio saranno elementi caratterizzanti dell’attività di governo della città” conclude Biondi.

Quattro i punti all’ordine del giorni approvati da sindaco e assessori: via libera allo stanziamento da 240mila euro, a valere sui fondi ReStart, per l’organizzazione della rassegna I Cantieri dell’Immaginario, i cui dettagli del programma saranno resi noti nei prossimi giorni; il sostegno ad altre due iniziative culturali - ‘Un Drappo per rinascere’, promossa dall’associazione Gruppo Storico Sbandieratori città dell’Aquila, e ‘Cinema sotto le stelle” che si svolgerà a metà agosto - e la nomina del Collegio dei revisori dei conti del Comune dell’Aquila per il triennio 2022-2025.