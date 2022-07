Regione: la Lega chiede le dimissioni di Antonio Di Gianvittorio

"Tony Di Gianvittorio rassegni le dimissioni, quale forma di rispetto verso gli abruzzesi, questa è la richiesta della Lega". Cosi Sabrina Bocchino, consigliere regionale e portavoce della Lega, contro il presidente della commissione regionale sull'immigrazione, reo di aver convocato il tavolo solo due volte da inizio legislatura.

"Dall’inizio della legislatura regionale la commissione consiliare sull’ immigrazione si è riunita solo due volte, una vergogna senza precedenti. Sono stati spesi migliaia di euro dalla regione per pagare l’indennità aggiuntiva del presidente Tony Di Gianvittorio (Valore e Abruzzo) per solo due sedute di commissione - dichiara senza troppi giri di parole Sabrina Bocchino- Eppure la questione dell’immigrazione è una tematica importante e di estrema attualità, che preoccupa tutti - e sottolinea - La Regione Abruzzo non ha assolutamente contezza di cosa sta accadendo su questo tema per l’incapacità, l’inerzia ed il menefreghismo del presidente Di Gianvittorio".