Palumbo: "Non sarò più capogruppo del PD", a subentrare sarà Albano

Stefano Palumbo non sarà più capogruppo del PD in Consiglio Comunale.

Lo ha annunciato lui stesso questa mattina nella sua pagina facebook.

Di seguito le sue parole: "È una decisione che avevo maturato già subito dopo l'esito delle elezioni nonostante fossi risultato il primo degli eletti della lista." Così Palumbo ha motivato la sua scelta e prosegue dicendo " Dopo aver guidato per 8 anni il gruppo consiliare del PD ritengo infatti sia giusto lasciare ad altri la possibilità di svolgere quello che oltre un compito è stato per me anche e soprattutto un onore."

Non manca però una critica, o comunque uno stimolo nei confronti della dirigenza dei dem aquilani " Lo dico da tempo, all'Aquila il PD ha bisogno di una fase di profondo rinnovamento, superando una stagione ormai conclusa e favorendo al contempo l'ingresso di nuove energie e l'alternanza nei ruoli di rappresentanza. Ma non basta invocarlo, il cambiamento va praticato, soprattutto attraverso l'esempio. Io inizio a dare il mio." così Palumbo conclude le sue dichiarazioni.

A succedere a Palumbo nella carica di capogruppo sarà il consigliere dem Stefano Albano aiutato dalla neoconsigliera Eva Fascetti che ricoprirà il ruolo di vicecapogruppo.

Proseguono all'interno del PD le manovre di ripresa dopo la pesante sconfitta alle amministrative culminate con l'arrivo in città del commissario Piacente, il quale il 30 giugno, nella conferenza stampa di insediamento ha annunciato che il suo sarà un mandato breve volto a dare una nuova spinta al partito.