Anticipata al 27 luglio l'udienza per il ricorso di Autostrada Parchi

Sulla vicenda della revoca della concessione a Strada dei Parchi arrivano importanti novità: il Tar del Lazio ha anticipato al 27 luglio prossimo l'udienza collegiale in camera di consiglio per prendere una decisione riguardo il ricorso amministrativo proposto dalla società Strada dei Parchi che chiedeva la sospensione, e il successivo annullamento, della revoca di concessione per la gestione delle Autostrade A24 e A25, e per la progettazione e costruzione della seconda carreggiata nel tratto Villa Vomano-Teramo e dell'adeguamento a tre corsie del tratto della A24 tra la barriera di Lunghezza (Roma Est) e Via Palmiro Togliatti.



Il Tar del Lazio, infatti, nei giorni precedenti aveva accolto il ricorso del gruppo Toto e aveva di fatto annullato il provvedimento preso dal Consiglio dei Ministri riguardo la sospensione della concessione delle Autostrade A24 e A25, fissando però l'udienza inizialmente il 7 settembre 2022.