Pinewood festival 2022: da stasera a domenica servizio navetta bus gratuito

In occasione del Pinewood festival, in programma da oggi fino a domenica 17 luglio presso l’Aeroporto dei Parchi di Preturo, la giunta comunale dell’Aquila, in collaborazione con l’Ama spa, ha predisposto con apposita deliberazione il potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale, in ragione dell’alta affluenza prevista in occasione dell’evento musicale.

In tutte e tre le serate sarà attivo il servizio bus navetta gratuito da mezzanotte alle ore 3:00 e collegherà l’Aeroporto dei Parchi con le seguenti fermate:

Reiss Romoli, SS 17 (My Suite), viale Corrado IV, stazione ferroviaria,viale della Croce Rossa, viale Gran Sasso, fontana luminosa, via Panella, via Cencioni, terminal di Collemaggio.