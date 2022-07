Romano sul Tunnel del Terminal Natali, "Manca la certificazione antincendio"

Il consigliere d'opposizione Paolo Romano in un duro affondo nei confronti dell'amministrazione sembrebbe voler togliere una sorta di velo di Maya dalla percezione che l'amministrazione comunale vuole lasciar passare riguardo il proprio operato.

"L’amministrazione adesso ha preso a baloccarsi con rendering di future riqualificazioni urbane lasciando l’ordinario nel far west di norme emergenziali senza alcuna visione politica e senza alcuna serietà amministrativa."

Questa la pesante invettiva lanciata da Romano che suona come una sorta di richiamo all'ordine nei confronti di quella che viene descritta dal consigliere come un'amministrazione intenta a lanciarsi in grandi progetti dimenticando però di gestire la quotidianeità cittadina.

L'elemento utilizzato da Romano per far valere la sua tesi è la mancanza della certificazione antincendio del tunnel che collega Piazza Duomo al mega parcheggio Lorenzo Natali, infatti egli sostiene che il documento in questione sia scaduto a marzo 2021 "poiché l’ultimo, risalente al 2016 (Giunta Cialente), aveva una durata di 5 anni. L’emergenza covid ha prorogato siffatte scadene per 90 giorni oltre la cessazione dello stato di emergenza e quindi - per una sorta di prorogatio burocratica - la certificazione del 2016 ancorché scaduta, è stata valida fino a marzo 2022" ma incalza il consigliere "Per la sicurezza dei cittadini che vi transitano sarebbe stato opportuno rinnovare il certificato nei tempi dovuti,cioè a marzo 2021, senza addormentarsi sulle proroghe delle norme e senza nascondersi dietro la burocrazia. Siamo una città che ha conosciuto il sisma e sulla sicurezza non dovrebbe mai farsi fare sconti da nessuno, neanche dal legislatore."

Inoltre per sottolineare la gravità dell'inadempienza denunciata da Romano, quest'ultimo ricorda che nei giorni scorsi "sono stati invitati i cittadini a servirsi del tunnel in assenza delle dovute certificazioni previste da legge. L’amministrazione ha recentemente diramato ben tre comunicati stampa sulla riattivazione dell’ascensore che da piazza Duomo porta alla quota del tapis roulant e lo ha fatto per convincere i cittadini - anche disabili - a servirsi del mega-parcheggio Natali, unico vero parcheggio presente in centro."

Nel concludere Romano inserisce all'interno della questione anche la venuta del Santo Padre prevista per il 28 agosto, infatti sostiene che per l'occasione "si suppone che il consueto flusso turistico triplicherà rispetto alle edizioni passate della Perdonanza celestiniana; forse sarebbe il caso di adempiere a tutte le necessarie norme di sicurezza previste da legge per non esporre cittadini, turisti e pellegrini a rischi inutili oltre che l’amministrazione stessa a contenziosi."