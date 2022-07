Pietrucci, presentato un progetto di legge per la tutela delle città murate

Questa mattina è stato presentato un progetto di legge regionale per la tutela delle città murate e delle fortificazioni.

Il progetto di legge nasce dall’iniziativa del consigliere Pietrucci ed è firmato anche dai consiglieri Scoccia e Di Benedetto.

In sede di conferenza stampa era presente anche il sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio, fervente sostenitore di questo provvedimento.

Lo scopo è quello di tutelare il patrimonio artistico e culturale della regione, valorizzando le storiche cinte murarie tipiche di città e paesi fortificati.

Inoltre la legge, con la quale si prevede uno stanziamento di un milione di euro, sollecita lo sviluppo di percorsi culturali al fine di sfruttare le bellezze del passato per rendere più attrattivo il territorio.

Fra i criteri per accedere ai fondi troviamo la necessità di rendere ogni percorso accessibile a soggetti disabili, rimuovendo ogni tipo di barriera architettonica.

Il consigliere Piertucci nel presentare il progetto ha dichiarato “La mia opposizione si è sempre caratterizzata per essere dura ma anche costruttiva, questo progetto di legge ne è una prova. Ho voluto portare avanti questa iniziativa perché sollecitato da tanti sindaci e amministratori. Dobbiamo preservare il nostro patrimonio e valorizzarlo. Dobbiamo lavorare affinché non si ripeta mai più quanto accaduto alle mura urbiche dell’Aquila nel tratto di viale Ovidio”

Il consigliere ha fatto riferimento al crollo del 30 marzo 2022 che vide il distacco di una parte delle mura urbiche della città dell’aquila nel tratto che si trova presso viale Ovidio (per leggere l'articolo relativo CLICCA QUI)

“Credo che nelle commissioni si potrà fare un grande lavoro in merito” ha proseguito Pietrucci “abbiamo l’opportunità di offrire un importante strumento ai sindaci della nostra regione per mettere in risalto le potenzialità del nostro territorio”