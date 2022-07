Crisi di Governo, Sospiri: "andare avanti solo se ci sono le condizioni". Bocchino: "fiducia nelle decisioni di Salvini"

Dopo il botta e risposta tra Partito Democratico e Fratelli d’Italia sulla crisi di governo, che probabilmente solo domani vedrà una possibile risoluzione, a prendere posizione sono anche il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri ed il consigliere delle Lega Sabrina Bocchino.



“A dicembre dell’anno scorso, quando ci si apprestava all’elezione del Presidente della Repubblica, il presidente Draghi aveva tenuto una conferenza di fine anno in cui affermava che ormai il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza era stato messo in sicurezza e che la campagna vaccinale proseguiva, quindi i fondamenti dell’economia italiana erano al sicuro, ovviamente lo scoppio del conflitto nel cuore dell’Europa ha cambiato quelle valutazioni, ma se ad oggi non ci sono le condizioni per governare e il governo deve essere un tira e molla di blocchi e una campagna elettorale permanente non credo sia un grande problema andare al voto.” Afferma Lorenzo Sospiri presidente del Consiglio Regionale.



“Ovviamente Draghi ha tutto il diritto per ripensarci e andare in Parlamento per vedere se esiste una maggioranza di governo e non esclusivamente numerica, ma molti Paesi europei sono andati al voto in questi mesi, non bisogna avere paura della democrazia .- aggiunge Sospiri- La cosa più grave sarebbe avere un governo in grave difficoltà e dato che ci stiamo anche avvicinando ad un autunno complicato il governo non può essere bloccato da veti e contro-veti di chi pensa di più alla campagna elettorale che a fare scelte anche dure che servono però all’Italia. Se ci saranno i numeri la Costituzione dice che il presidente può continuare il suo governo, ma i numeri non vanno ricercati a tutti i costi perché votare non è un problema per nessuno.” Conclude il presidente del consiglio regionale.



Anche il consigliere regionale per la Lega e segretario dell'Ufficio di Presidenza Sabrina Bocchino commenta la crisi di governo, affidandosi al leader del suo partito: “Ieri c’è stato un incontro al vertice con tutti i parlamentari e senatori, io ho fiducia in quello che deciderà Salvini perché è una persona corretta, e responsabile nei confronti degli italiani.”