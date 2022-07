Pd stop al commissariamento, cambio di passo verso il voto

Il partito democratico aquilano a raccolta.

Il capovolgimento dell’assetto politico nazionale porta alla fine del commissariamento, ad annunciarlo è proprio il commissario Francesco Piacente entrato in carica da poco più di un mese.

Il cambio di passo è dovuto alla necessità di ricostituire un gruppo dirigente al più presto per far sì che il partito possa prepararsi in maniera adeguata al voto e presentarsi con una proposta credibile.

L’assemblea degli iscritti è convocata per giovedì 28 luglio.

La mission che era stata affidata al commissario era quella di placare i bollenti spiriti all’indomani della dura sconfitta elettorale scaturita dall’esito delle elezioni comunali. L’obiettivo era quello di ammansire gli scontri ed evitare eventuali rese dei conti all’interno del partito.

L’improvvisa accelerazione di questa legislatura ha portato però a scombussolare i piani ed ha reso necessario consegnare al partito una leadership forte e nominata dagli iscritti.

Attualmente in campo c’è solamente la candidatura di Emanuela Di Giovambattista, già segretaria comunale del partito prima dell’imposto commissariamento, ma fino a martedì 26 alle ore 12:00 sarà possibile presentare altre eventuali candidature, come ha riferito lo stesso Piacente contattato dalla redazione di News Town.

Inoltre in una nota il commissario comunica che “gli iscritti ai circoli componenti l'unione comunale del partito potranno votare presso la sede del partito in via Paganica n.3 dalle ore 15 alle ore 21 esibendo un documento d'identità. Le candidature dovranno invece essere inviate all'indirizzo mail del partito provinciale Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. sottoscritte da almeno 30 iscritti Le mozioni e le relative candidature valide verranno pubblicate sul sito www.partitodemocraticoaq.com per garantire la massima diffusione e conoscibilità fra gli iscritti".