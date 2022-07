Partito Democratico dell'Aquila: Emanuela Di Giovambattista unica candidata al congresso del 28 luglio

Il Partito Democratico aquilano ricomincia da dove aveva lasciato un mesetto fa. Infatti sono scaduti a mezzogiorno i termini per la presentazione delle candidature relative all’assemblea del prossimo 28 luglio per l’elezione del segretario/a cittadino/a e, l’unica candidata, risulta essere Emanuela Di Giovambattista.

Potranno votare tutti gli iscritti (sarà ancora così oppure ci sarà qualche sorpresa, considerato che vi è una sola proposta di candidatura? sarà comunque messa ai voti? ) anche se a tal proposito, ci sono delle prese di posizione riguardanti la legittimità o meno delle convocazioni e dell’utilizzo dell’anagrafe dei tesserati.

Siamo in grado di riportare l’esposto che, un autorevole membro cittadino del PD, già segretario del PCI, Edoardo Caroccia ha inoltrato agli organismi competenti: “Gentili dirigenti, apprendo casualmente da Fb che per giovedì 28 è stata convocata un'assemblea per la elezione del segretario comunale. Sono rammaricato e costernato per l'arroganza e la superficialità di quando accade. Nemmeno nei giorni tragici del 1971 la federazione fu commissariata. Anche in quei momenti terribili il partito si impegnò per una uscita unitaria fatta dal gruppo dirigente dopo grandi dibattiti e discussioni nelle sezioni e tra gli iscritti”

Come si evince dal tono accorato di Caroccia, lo stesso lamenta l’incapacità, pur nelle difficoltà riscontrate, di lavorare per trovare una posizione il più possibile condivisa, e continua: “Commissariare un partito del comune capoluogo di regione è un fatto umiliante, si commissaria se uno ha rubato, se si allea con i fascisti, con i mafiosi ed altre cose di questa gravità. Se questo non è, significa che c'è un partito non in grado di avere la forza per governare se stesso e tanto meno un territorio o una città.

"Gli Aquilani lo hanno compreso e non ci hanno votato.” Secondo il pensiero di Caroccia queste divisioni sono state la principale causa del flop elettorale che la lista del Partito Democratico ha registrato alle recenti elezioni comunali, ancora: “Noi siamo anche il partito della democrazia, della trasparenza e della legalità, tutto quanto è accaduto fino ad oggi è illegale. Rammento velocemente: mancata redazione e tenuta annuale dell'anagrafe degli iscritti, mancata costituzione dell'ufficio per le adesioni, mancata certificazione della veridicità degli iscritti da parte della commissione provinciale o regionale di garanzia, dal 2012 non viene approvato il bilancio dell'Unione comunale tranne il 2020 e potrei continuare. Questo mio esposto lo invio a tutti gli organi della nostra regione.

Non disturbo il nazionale in quanto impegnato in questioni immensamente più grandi della nostra vicenda.” Sottolinea la trasparenza, la democrazia, la legalità che ha sempre contraddistinto il Partito, anche nei momenti più difficili, e lancia un appello: Con senso di responsabilità vi chiedo di rinviare a dopo le elezioni qualsiasi decisione in ordine agli assetti dirigenziali del nostro comune e di trovare una soluzione unitaria temporanea per garantire una efficace campagna elettorale. Nella mia vita di dirigente sindacale e politico non ho mai fatto ricorso ad esposti denunce ai tribunali. Noi dobbiamo presentarci alla campagna elettorale con trasparenza, unità e specchio dii legalità. Se questo non dovesse accadere, in qualità di iscritto mi riservo di provvedere a tutte le iniziative per onorare la credibilità di questo partito.”

Basterà questo appello per fermare le operazioni riguardanti le elezioni della segreteria comunale del Partito Democratico, oppure si tirerà dritto verso l’assemblea che sancirà, sicuramente, una definitiva rottura tra le varie anime che compongono la platea degli iscritti al Partito?

Sicuramente amicizie decennali e fraterne, si sono infrante prima nella selezione del candidato sindaco, poi sulla necessità di ricostruire la classe dirigente …… vogliamo solo sperare che non ci si infili in una situazione di ricorsi legali presso i Tribunali …. come un Movimento 5 Stelle qualsiasi.