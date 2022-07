Congresso Pd, Piacente: Di Giovambattista unica candidata, il 28 la convalida

I giochi sono fatti in seno al Pd dell'Aquila. Emanuela Di Giovambattista è l'unica candidata alla carica di segretaria cittadina. Lo ha comunicato in una nota il commissairio Francesco Piacente.

“Alla scadenza delle ore 12 di oggi - ha detto Piacente - è stata presentata la sola candidatura alla carica di segretaria dell’Unione comunale della dott.ssa Emanuela Di Giovambattista corredata di circa cento sottoscrizioni di iscritti. Alla luce di tale circostanza non sarà necessario procedere al voto tra mozioni e candidature alternative e pertanto l’assemblea è fissata alle ore 18 di giovedì 28 per il dibattito e la convalida dell’elezione".

"Potranno partecipare tutti i tesserati dell’Unione che sono registrati nell’anagrafe degli iscritti, documento regolarmente elaborato e certificato dagli organismi del partito”. Lo fa sapere, in una nota, il commissario Pd Francesco Piacente. “Con l’assemblea di giovedì - prosegue Piacente - si conclude il percorso commissariale svolto con il massimo scrupolo per il rispetto delle formalità e della comunità politica del PD aquilano, senza alcuno spazio per talune incomprensibili, infondate e surreali polemiche su aspetti statutari e regolamentari". Il riferimento è all'esposto presentato agli organismi competenti di Edoardo Caroccia che aveva chiesto di rinviare il congresso a dopo le elezioni del 25 settembre.

"In queste ore e nei prossimi giorni - ha concluso Piacente - il nostro più grande impegno deve essere rivolto a chi ci guarda con grande aspettativa, per dare al Paese un riferimento politico democratico e progressista che dia rappresentanza ai lavoratori, ai temi della sostenibilità ambientale, alla tutela dei più deboli e tuteli l’istruzione pubblica, la sanità, la cultura e i diritti civili”. “In questo contesto di grande cambiamento, inizia da giovedì prossimo un nuovo percorso per il rilancio del partito in città, con l’obiettivo di aprire la nostra comunità politica a nuove forze e mondi vitali del territorio che possano rafforzarne il radicamento e arricchire idee e programmi”.