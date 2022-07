Consiglio comunale: Palumbo chiede chiarimenti riguardo la manutenzione dell'Auditorium del Parco

Per venerdì 29 luglio è stata convocata una seduta straordinaria del Consiglio comunale, nella quale si discuterà la variazione di assestamento generale Bilancio di previsione 2022/2024.

In merito a questa seduta e alla manovra che la maggioranza ha intenzione di attuare è intervenuto il consigliere dem Stefano Palumbo.

Palumbo ha sottolineato che neanche in questa manovra di assestamento di bilancio si è trovato spazio per l’intervento di manutenzione straordinaria dell’Auditorium del Parco.

Questa è “Un’istanza che ho posto all’amministrazione più volte e in tutte le forme possibili, presentando ordini del giorno o proponendo emendamenti agli atti di bilancio, ma ricevendo in cambio sempre e solo vuote rassicurazioni” queste le parole di Palumbo.

Inoltre il consigliere, vista la mancanza riscontrata dichiara:

“Chiedo al Sindaco e all’Assessore competente (lo stesso della precedente amministrazione)” ovvero Vito Colonna, “ dopo aver bocciato ogni mia proposta, dallo stanziamento di un’apposita voce in bilancio alla possibilità di ricorrere allo strumento dell’art bonus, cosa intendono fare dello spazio pubblico più utilizzato dagli aquilani dalla sua inaugurazione ad oggi, palcoscenico di centinaia di eventi tra cui quelli dei Cantieri dell’immaginario in corso di svolgimento in questi giorni.”

Lanciando la provocazione alla maggioranza Palumbo dichiara che quella in ballo è una battaglia “per restituire dignità ad un luogo simbolo del post sisma” e prosegue dicendo che “in gioco c'è anche quel vincolo di riconoscenza nei confronti di chi ci ha teso una mano nel momento del bisogno da cui si misura l'onore della città, quell'onore sbiadito insieme ai colori dell'Auditorium per mancanza di sensibilità di chi governa.”

Questo l’attacco del consigliere d’opposizione.

Aspettiamo la seduta del consiglio per sapere se queste dichiarazioni avranno seguito o rimarranno inascoltate.