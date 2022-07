Il Consiglio comunale approva l'assestamento di bilancio 2022-2024

Approvato con 19 voti favorevoli e 9 astenuti l’assestamento di bilancio 2022-2024 che era all'ordine del giorno del Consiglio comunale dell’Aquila. In apertura dei lavori è stato approvato all’unanimità anche il bilancio dell’Ex Onpi.

Per quanto riguarda l’assestamento di bilancio, che peraltro ha visto un emendamento tecnico da 1 milione di euro per l’aeroporto di Preturo, sono intervenute anche le opposizioni in assise civica con gli interventi, tra gli altri, di Paolo Romano, Stefano Palumbo, Stefania Pezzopane e del consigliere Rotellini.

Ed è stato proprio Paolo Romano a sollecitare la maggioranza su alcuni dei temi più sensibili inseriti nell’assestamento presentato dal Comune.

"C’è una preoccupaione importante che deriva, prima dalla situazione pandemica ma ora in maniera veramente corposa, da quella che è la crisi energetica - ha detto Romano - credo che c'è bisogno di mettersi tutti quanti a tavolino e guardare in faccia la realtà e di affrontare quella che è questa emergenza con fatti concreti. Oggi - prosegue il consigliere - abbiamo i primi 5 milioni di euro di aumento per quanto riguarda le spese energetiche del Comune dell'Aquila per un totale di 8 milioni in confronto al 2019 che era praticamente l'hanno pre-covid".

"Avremmo anche la difficoltà nel dover affrontare i prossimi bilanci però le misure ci sono, le interlocuzioni con le altre istituzioni non devono mancare e le misure dobbiamo cercare di farle uscire, soprattutto a favore di chi ha più bisogno, delle associazioni ma anche per chi nel progetto Case rischia di avere un salasso. C'è bisogno di concretezza - conclude Romano -, c'è bisogno di vicinanza con tutti gli attori protagonisti ma soprattutto anche dei settori imprenditoriali e produttivi della città. Solo così, credo, che si potrà affrontare questa difficile situazione"