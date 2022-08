Sicurezza sul lavoro: Frullo convocherà una commissione ad hoc

Una commissione comunale ad hoc, per discutere di sicurezza sul lavoro in ragione dei dati forniti da Inail che hanno evidenziato un netto peggioramento con un aumento importante dei casi.

Lo ha comunicato il Presidente della Commssione Politiche sociali Fabio Frullo: “In questi giorni l’INAIL – ha commentato Frullo - ha presentato i numeri sugli incidenti sul lavoro, evidenziando come si sia in presenza di un dato in chiaro peggioramento, che riapre una questione importante e mai risolta completamente: la sicurezza sul lavoro. I dati relativi ai primi 6 mesi del 2022, confermano un aumento vertiginoso degli incidenti sul lavoro".

"Sono 382.288 le denunce di infortunio, tra gennaio e giugno di quest'anno, in crescita di quasi il 50% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si ritiene necessario garantire - prosegue - non solo la piena applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza, ma promuovere anche un protocollo di intesa aggiuntivo tra le parti datoriali e sindacali per potenziare la sicurezza sul lavoro in ambiti particolarmente a rischio come quello della ricostruzione".

"Le cifre dimostrano come non sia più totalmente sufficiente l’attuale normativa di riferimento, ma è necessario concretizzare un confronto tra tutti i soggetti coinvolti nelle dinamiche lavorative affinché si formi una nuova cultura della prevenzione e della gestione dei rischi. Il rischio zero è l‘obiettivo che le Istituzioni, le parti datoriali e i rappresentanti dei lavoratori devono porsi nel breve periodo, un patto per la sicurezza che abbia lo scopo di sensibilizzare, formare ed informare. Su questi argomenti - conclude Frullo -, nel più breve tempo possibile, sarà convocata una riunione specifica sul tema dalla competente Commissione consiliare".