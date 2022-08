In corso, davanti all'Emiciclo, la protesta degli Operatori Socio Sanitari

In corso la protesta davanti al Consiglio Regionale, dei vincitori del concorso gestito dalla Asl di Teramo per Operatori Socio Sanitari.

La protesta riguarda il mancato scorrimento delle graduatorie nonostante le Asl interessate, stanno utilizzando ancora il personale integrato per il covid, l'utilizzo di tali cooperative private dovevano essere temporanee. Il rischio sarebbe quello di stabilizzare il personale che ha risposto all’avviso covid, utilizzando la legge Madia, che prevede l’assunzione dopo 18 mesi, tenendo però fuori coloro che meriterebbero di essere assunti dato che hanno superato un concorso pubblico. I concorrenti si appellano all’articolo 97 della costituzione secondo il quale ai posti pubblici si accede tramite concorso. Capofila in questa battaglia è Teramo ma anche all’Aquila la questione è calda e sentita da molte persone; infatti, da quanto ci è stato riferito, sembrerebbe che presso l’ospedale San Salvatore la situazione sia davvero emergenziale e ci sia grande urgenza di personale per la copertura dei turni.