La TUA cambia colore, da giallo verde ad azzurro Forza Italia

Dopo un tira e molla estenuante, tra il presidente della regione Marco Marsilio e il coordinatore regionale della Lega on. Luigi D’Eramo, sono stati rinnovati i vertici della società TUA (Trasporto Unico Abruzzese).

Presidente è stato nominato il coordinatore provinciale di Forza Italia, Gabriele De Angelis, individuato come nuovo componente del consiglio di amministrazione anche Pasquale Di Nardo. Il gruppo di Forza Italia, composto da Mauro Febbo, Umberto D’Annuntis e Lorenzo Sospiri, supportato dai fuoriusciti dalla Lega, Simone Angelosante, Antonio Di Gianvittorio e Manuele Marcovecchio, sono riusciti a strappare al carroccio, una postazione molto importante, ricoperta fino ad ora da Gianfranco Giuliante, all’epoca della nomina “salviniano di ferro”.

A nulla sono valse le vibranti proteste del gruppo leghista in regione anzi, Forza Italia, si prende quasi per intero, le postazioni di comando e di controllo della società regionale.

Se c’è qualcuno che pensa che sia finita qui, a nostro giudizio, si sbaglia di grosso.

Mancano solo 18 mesi al rinnovo del nuovo Consiglio Regionale e, se conosciamo bene l’on. Luigi D’Eramo, non appena passate le elezioni del 25 settembre, per la giunta Marsilio operare diventerà sempre più difficile.

Non crediamo che il gruppo della Lega si faccia logorare ogni giorno, perdendo ora una presidenza, domani una nomina e in un eventuale rimpasto un assessore. Si, parliamo di rimpasto perché qualche assessore attualmente in carica, sicuramente siederà in parlamento, Camera o Senato che sia e Marsilio sarà costretto a rivedere i pesi politici all’interno della Giunta.

Queste sono le problematiche riguardanti il centro destra, l’altro schieramento, ora all’opposizione, si sta strutturando per competere con gli attuali governanti della regione? Fino ad ora i cittadini abruzzesi hanno sempre cambiato schieramento dopo il primo mandato, ma, se si resta immobili, non è detto che succeda ancora.