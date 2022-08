Albergo Campo Imperatore: appaltati i lavori che inizieranno a settembre

Il Comune dell’Aquila ha appaltato i lavori per il progetto di ristrutturazione dello storico albergo di Campo Imperatore, dimora della prigionia di Benito Mussolini nel 1943.

Il bando di gara è stato aggiudicato alle imprese F.lli Di Nardo e S.V. Edil. I lavori inizieranno entro il 15 settembre e avranno una durata stimata di circa un anno e mezzo, per un importo totale del progetto pari a 3 milioni e 800 mila euro, tra fondi Cipes e risorse comunali.

Gli interventi riguarderanno il rinnovamento totale della parte impiantistica della struttura, l’abbattimento delle barriere architettoniche, il rifacimento delle coperture esterne, la realizzazione di un centro benessere con piscina interna, sauna e bagno turco, una sala lettura, un bar, spazi dedicati a servizi di pronto soccorso e nolo attrezzature sciistiche. L’albergo avrà una disponibilità ricettiva di ottanta posti letto complessivi.

“Un progetto determinante per lo sviluppo del turismo sul Gran Sasso e soprattutto essenziale per ridare slancio ad una struttura che versa in stato di abbandono e senza gestione da troppo tempo. La ristrutturazione dell’albergo di Campo Imperatore avrà una ricaduta importante sul territorio per il rilancio del turismo in alta quota che ha assunto caratteri di stagionalità tanto in inverno quanto in estate. L’obiettivo del progetto non è solo quello di realizzare un restauro architettonico che rispetti le caratteristiche storiche della struttura, ma anche quello di offrire servizi adeguati a viaggiatori e turisti sempre più numerosi che giungono sulla nostra montagna per viverne i paesaggi spettacolari che offre” ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.