Asili nido, l'assessore Manuela Tursini comunica l'aumento dei posti disponibili

L’assessore del Comune dell'Aquila, alle Politiche educative e scolastiche e agli Asili nido, Manuela Tursini comunica che: grazie a una certosina operazione degli uffici comunali, si è riusciti a recuperare delle somme significative che hanno consentito di impegnare una spesa complessiva di 903mila euro. In termini pratici, per tutto il periodo di durata delle convenzioni con i nidi privati, dal prossimo primo settembre e fino al 30 giugno 2025, sarà possibile inserire 11 bambini in più, da 59 a 70 (che si aggiungono, naturalmente, ai circa 100 che frequentano l’asilo comunale e Casetta Fantasia, gestito dal’Afm). In apparenza, sembra una cifra irrisoria, ma in realtà si dà soddisfazione a 11 famiglie in più, già dall’imminente inizio dell’anno scolastico 2022-2023 e questo non è poco”.