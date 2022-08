Carlo Calenda ha deciso di regalare i collegi alle destre? No definitivo al PD

Carlo Calenda ha deciso di non allearsi con il Partito Democratico, dopo che Letta aveva stretto una allenza anche con Fratoianni.

In questo modo, sicuramente le destre saranno avvantaggiate in alcuni collegi in bilico, in questo modo, sicuramente, diventeranno ad appannaggio della Meloni & c.

“Da Manlio di Stefano a Bonelli a Fratoianni, non possiamo stare tutti insieme. Era una coalizione nata per perdere, e per perdere male”. Lo ha detto Carlo Calenda, intercettato dall’Ansa, dopo aver annunciato la rottura dell’alleanza col Pd da Lucia Annunziata, su Rai3. “Quella coalizione – ha aggiunto – era una cosa incomprensibile per gli italiani”.