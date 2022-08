D'Alfonso candidato alla Camera e Fina al senato. Ecco i nomi della lista "Italia democratica e progressista" per le politiche 2022

Nella giornata di domani a Pescara, verranno presentati in conferenza stampa le candidate e i candidati della lista abruzzese "Italia Democratica e Progressista", ovvero la principale lista della coalizione del centro sinistra guidata dal Partito Democratico ma che ha al suo interno anche altre sigle.

I giochi già sono stati fatti e i nomi già cricolavano da qualche giorno, ma non mancano sorprese e cambi di posizione.

Il principale cambiamento, rispetto a quanto prospettato dalle indiscrezioni dei giorni passati, riguarda lo scambio di posizioni tra Luciano D’Alfonso e Michele Fina.

Infatti il segretario del PD Abruzzo Fina, sarà candidato come capolista per il proporzionale al senato, mentre il già senatore D’Alfonso sarà candidato come capolista per il proporzionale alla camera, al contrario di quanto serpeggiava fino a ieri.

Questa mossa è stata giustificata dalla segreteria regionale del PD dal fatto che ci sarebbero le condizioni per far scattare un terzo seggio, oltre a quelli dei due capolista. Il seggio contendibile sarebbe il secondo nella lista alla camera, per questo è stata affidata la missione di trainare la lista per la Camera proprio al navigato D’Alfonso.

Proseguendo nelle liste troviamo Stefania Catalano (PD), classe 1970, Consigliera comunale a Pescara, insegnante di sostegno e sindacalista e Ernesto Graziani (PD), classe 1965, avvocato, Sindaco di Paglieta (Ch) e Presidente del Consiglio Direttivo dell’AGIR (Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti - Abruzzo), che saranno candidati nella lista proporzionale al senato, occupando rispettivamente il secondo e il terzo posto; mentre la lista del proporzionale alla camera sarà composta oltre che da D’Alfonso da Stefania Di Padova (PD), classe 1973, avvocata, Assessora al Bilancio al Comune di Teramo, Fabio Ranieri (Art. 1), classe 1970 dell’Aquila, funzionario di Abruzzo Progetti (società di ingegneria della Regione Abruzzo), Coordinatore regionale di Articolo 1,Emma Zarroli (PSI), classe 1956, avvocata di Martinsicuro (Te), collocati nell’ordine riportato.

Non ci resta che svelare i nomi dei candidati ai seggi uninominali:

Il candidato per l’Abruzzo in senato dovrebbe essere Massimo Carugno, classe 1956 di Sulmona, avvocato, Segreteria nazionale PSI. Il nome di Carugno è stato proposto dal PD regionale, ma siamo ancora in attesa di una conferma.

Per l’uninominale alla Camera del collegio di Chieti sarà candidata Elisabetta Merlino (PD): classe 1969 di Lanciano, avvocata, già Assessora comunale, Vice Segretaria regionale del Pd.

Per l’uninominale alla Camera del collegio Pescara-Teramo: Luciano Di Lorito (PD): classe 1971 di Spoltore (Pe), dirigente CNA, eletto due volte Sindaco di Spoltore.

Ed infine per l’uninominale alla Camera del collegio L’Aquila-Teramo il nome è quello di Rita Innocenzi (INDIPENDENTE), classe 1971 dell’Aquila, sindacalista da 27 anni, esecutivo regionale della CGIL Abruzzo-Molise.

Precisiamo che tutti i nomi ci sono stati inviati come ufficiali, ma sappiamo che questi sono giorni caldi in cui non è possibile prevedere mutazioni ed in cui non esistono certezze incrollabili.

Inoltre ci sono pervenute le dichiarazioni del segretario del PD Abruzzo Fina il quale nell’annunciare la sua candidatura al senato ha ricordato le battaglie che ha più a cuore e ha dichiarato “Non mi darò pace finché non le avrò tentate tutte per far crescere la nostra regione".

Inoltre Fina ha espresso grande soddisfazione per l’unità di mostrata dal suo partito in questa circostanza e grande gratitudine nei confronti della segreteria nazionale, queste le sue parole “Di una cosa sono fiero: il Pd Abruzzo di cui sono segretario è arrivato fin qui unito. Unità rispettata da un partito nazionale che, grazie ad Enrico Letta, ha davvero messo al centro i territori. Qualche anno fa pochi ci avrebbero scommesso, viste le tante, troppe spaccature che ci hanno sempre caratterizzato. Per questo spirito unitario, per le tante e i tanti protagonisti nuovi che stanno ricostruendo giorno per giorno il partito, sono davvero grato".