Il candidato Dem al senato, Michele Fina, in tour per l'Abruzzo a bordo di un van

Partito il tour per l'Abruzzo a bordo di un van nove poosti del candidato al senato Michele Fina. Tra le località “toccate” sinora Sulmona, Crognaleto, Spoltore, Francavilla al Mare.

Fina ha spiegato Fina “proseguiremo in lungo e largo per tutta la regione, per spiegare ma anche per ascoltare, raccogliere le esigenze e i suggerimenti. Mi fa molto piacere che a questa avventura abbiano scelto di aggregarsi giovani, da sostenitrici e sostenitori e da professioniste e professionisti. Il modo migliore per affrontare temi, quelli che li riguardano, di cui non sento parlare nessuno delle altre coalizioni".

Tra le proposte avanzate dal candidato al senato c'è la realizzazione di un monitoraggio regionale per verificare il rispetto da parte delle imprese dell'obbligo di assumere il 30% di giovani e donne per gli appalti finanziati dal PNRR, l’abbonamento ai mezzi pubblici gratuito per under 35 studenti e lavoratori, e potenziamento dei centri per l’impiego sulla base delle risorse già stanziate e non ancora impiegate.

Inoltre per compensare le emissioni di CO2 prodotte dagli spostamenti per il tour, l’organizzazione della campagna di Michele Fina aderisce a un progetto di compensazione attraverso la piantumazione di alberi.