Elezioni Politiche: in Abruzzo presentata ufficialmente la lista della Lega

Il coordinatore regionale abruzzese della Lega, il deputato Luigi D’Eramo, e il vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, hanno presentato presso la Corte d’Appello dell’Aquila la lista dei candidati nei collegi plurinominali in Abruzzo per le elezioni politiche del 25 settembre prossimo.



Per la Camera dei Deputati: Luigi D’Eramo, 45 anni dell’Aquila, deputato uscente; Laura Ravetto, 51 anni di Cuneo, parlamentare uscente; Antonio Zennaro, 39 anni di Padova, deputato uscente della provincia di Teramo; Maria Rita Carota, 57 anni di Pescara, assessore comunale di Pescara.



Per il Senato: Vincenzo D’Incecco, 43 anni di Pescara, capogruppo in Consiglio regionale; Sabrina Bocchino, 52 anni, consigliere regionale eletta nel collegio provinciale di Chieti; Antonio Morgante, 51 anni di Avezzano, direttore generale dell’Agenzia regionale per le Attività produttive (Arap).