Verso il 25 settembre: presentate le liste di FDI in Abruzzo. La candidatura di Giorgia Meloni "un'occasione ciclopica" per Marsilio

In un clima di festa fra magliette e bandiere sono state presentate questa mattina le liste di FDI in Abruzzo in vista delle elezioni del 25 settembre.

A farla da padrona è la notizia della celebre candidata assente.

Infatti non si è fatto altro che festeggiare la grande notizia della candidatura di Giorgia Meloni nel collegio uninominale a di L’Aquila Teramo per la camera dei deputati, Marsilio ha definito questa scelta “come un’occasione ciclopica per una regione dimenticata come la nostra”.

Questa candidatura è stata concepita come il coronamento della classe dirigente, in particolare quella abruzzese e quella aquilana, che da tempo colleziona successi in questo territorio.

Pierluigi Biondi per l’occasione ha svolto il ruolo di moderatore in veste di commissario di FDI nella provincia dell’Aquila. Per introdurre Biondi ha dichiarato “Questa sarà una campagna elettorale di fondamentale importanza per la nostra nazione e per il nostro territorio.”

Ma oltre alla Meloni ovviamente ci saranno anche altri candidati.

Etelwardo Sigismondi, coordinatore regionale abruzzese, sarà copolista al senato per il proporzionale, seguito da; Marilena Rossi, coordinatore provinciale di Teramo e Matteo Perrazzetti, sindaco di Città Sant’Angelo.

Mentre per la Camera dei deputati saranno candidati Fabio Roscani, segretario nazionale di Gioventù Nazionale; Rachele Silvestri; Antonio Tavani, sindaco di Fara San Martino e Benedetta Fasciani, dirigente Fdi nella Marsica e componente assemblea nazionale.

Per i seggi Uninominali alla Camera Deputati per il Collegio L’Aquila-Teramo la già più volte nominata Giorgia Meloni mentre per il Collegio Pescara-costa teramana Guerino Testa.

Per l’uninominale al Senato Guido Liris, assessore al Bilancio della Regione Abruzzo ed ex vice sindaco dell’Aquila.

Come riportato nel volantino e lettorale e più volte affermato questa per fratelli d'italia sarà una campagna elettorale per "mandare a casa sinistra e 5 stelle", cavalcando l'ondata di consensi tanto decantata. All'interno di questa cavalcata verso il 25 settembre l'abruzzo viene considersata una riccaforte inespugnabile, e un modello per il poartito della Meloni.

Di seguito le nostre interviste:

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio ai microfoni di News-Town

Il coordinatorie regionale di FDI e capolista nella lista proporzionale per il senato, Etelwardo Sigismondi.