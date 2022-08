Dall'ANCI un invito a valorizzare e rilanciare il ruolo delle edicole nel territorio abruzzese

“Sosteniamo le edicole, che costituiscono un bene prezioso per la comunità” questo l’appello che il Presidente dell’Associazione Comuni Italiani d’Abruzzo, Gianguido D'Alberto, Sindaco di Teramo, ed Enrico Di Giuseppantonio, Vicepresidente del Consiglio Nazionale dell’ANCI e primo cittadino di Fossacesia, rivolgono ai cittadini abruzzesi e ai loro colleghi nell’ambito della campagna nazionale avviata in collaborazione della Federazione Italiana Editori Giornali e promossa nell’ambito del Protocollo Fieg/Anci, sottoscritto tra il Presidente dell’Anci, Antonio Decaro, e il Presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, per valorizzare e rilanciare il ruolo delle edicole sul territorio.

“I punti vendita di giornali da sempre svolgono un ruolo sociale importante – dichiarano D’Alberto e Di Giuseppantonio –. Sono i luoghi che mettono in contatto i cittadini con i giornali e con l’informazione e dove, sempre di più e sempre più spesso, è possibile trovare anche servizi, pubblici e privati. Funzioni che sono garantite da chi gestisce queste attività, non solo nelle grandi città ma anche in tanti piccoli centri nei quali queste prestazioni sono essenziali. Dobbiamo invece potenziarle e renderle dei centri di servizi al cittadino. Senza contare poi che la riqualificazione delle edicole è essenziale per aiutare il mondo dell’editoria, che da tempo deve fare i conti con una crisi senza precedenti - concludono D’Alberto e Di Giuseppantonio -. L’acquisto e la lettura del giornale costituisce per i cittadini un mezzo fondamentale per capire un po’ di più e un po’ meglio quello che è successo nella propria città, quello che sta succedendo e quello che potrebbe succedere”.

L'Anci Abruzzo chiederà anche il sostegno della Regione.