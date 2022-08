Elezioni Politiche, anche Conte in Abruzzo: a Chieti in piazza il 31 agosto

Dopo l'annuncio della presenza di Giorgia Meloni a Pescara, il 31 agosto alle ore 19 in Piazza G.B Vico, a Chieti, inizierà anche il tour elettorale del Movimento 5 stelle con Giuseppe Conte.



L'incontro con il leader del partito Conte, in piazza a Chieti, avverrà dopo la presentazione dei candidati e delle candidate in conferenza stampa, in Piazza Unione, a Pescara, lunedì 29 agosto alle ore 11.



A comunicarlo è il coordinatore regionale del Movimento 5 stelle, il Senatore Gianluca Castaldi: "Vogliamo essere i propugnatori di un’autentica e genuina proposta politica per migliorare la società, realizzare una vera e autentica transizione ecologica e un governo politico con un progetto serio ed indirizzi economici e sociali ben precisi! ll bipolarismo odierno è proprio questo: chi sta davvero dalla parte dell’ambiente e della transizione e chi lo fa solo a parole! Con orgoglio rivendichiamo di essere la forza politica che per impegni assunti nel 2018, al di là della voluta confusione mediatica, ha realizzato gran parte di quanto promesso ai cittadini: anticorruzione, dignità, superbonus, taglio dei parlamentari e dei vitalizi, salvaguardia economica degli ultimi e tanto, tanto altro! Ad oggi, il più ampio programma riformatore mai realizzato in Italia!"