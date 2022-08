Elezioni 25 settembre: Forza Italia presenta le sue liste per Camera e Senato

Presentata stamane a Pescara la lista delle candidate e dei candidati nei rispettivi Collegi di Camera e Senato per Forza Italia. Ad illustrare la lista che rappresenterà alle elezioni del prossimo 25 settembre il partito di Silvio Berlusconi è stato il coordinatore regionale il senatore Nazario Pagano.

“Abbiamo presentato oggi nella sede regionale di Forza Italia i nostri candidati - ha detto Pagano -, persone con esperienza e competenza che rappresentano al meglio il territorio abruzzese. Per questo chiediamo agli abruzzesi di votare il simbolo di Forza Italia ma soprattutto i candidati delle nostre liste che conoscono e hanno le competenze per difendere gli interessi dell’intero Abruzzo”.

Nel corso della conferenza stampa, Pagano ha spiegato che “l’attuale legge elettorale crea, in tutte le regioni e in ogni partito, delle forti incertezze sul risultato finale degli eletti nei singoli collegi, per questo uno degli impegni di Forza Italia sarà sicuramente quello di cambiarla. Così come, per quanto riguarda il territorio abruzzese, l’impegno di Forza Italia sarà fortissimo per la realizzazione della terza corsia della autostrada A14, per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25 e per la realizzazione del collegamento ferroviario veloce, sull’intera tratta, Roma Pescara.”

I candidati di Forza Italia in Abruzzo sono:

Alla Camera:

Nazario Pagano, Francesca Persia, Angelo Simone Angelosante, Consuelo Di Martino

Al Senato:

Lorenzo Sospiri, Maria Luisa Ianni, Daniele D’Amario