Lega: dopo le dimissioni di Genovesi, nominata Eliana Morgante

Fuori Tiziano Genovesi, dentro Eliana Morgante. Probabilmente era già nell'aria da tempo perchè sono bastate poche ore al coordinatore regionale abruzzese e deputato della Lega, Luigi D'Eramo, per nominare il nuovo coordinatore provinciale dell'Aquila, Eliana Morgante appunto che, oltre ad essere consigliere comunale a Celano, è anche presidente dell'Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) della provincia dell'Aquila.

Poche parole che non lasciano trapelare nulla se non un sottile distacco di facciata quelle che D'Eramo ha rivolto al dimissionario Genovesi: "Auguriamo a Tiziano le migliori fortune umane e politiche e lo ringraziamo per il lavoro svolto in questi anni per il partito”.

Ma sul perchè di questo divorzio si saprà qualcosa in più venerdì quando Genovesi terrà un incontro con la stampa proprio per spiegare le ragioni che lo hanno spinto a prendere questa decisione.