L'Aquila Futura ha deciso, alle politiche appoggiamo Forza Italia

L'Aquila Futura, dopo il confronto con le altre forze politiche avvenuto nelle recenti elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale dell'Aquila (il cui presidente è Roberto Santangelo, esponente di rilievo della formazione politica), si confronta con un orizzonte politico più vasto. Infatti per le prossime elezioni politiche del 25 settembre, ha deciso di appoggiare i canditati presentati da Forza Italia, sia al maggioritario, sia al proporzionale. Di seguito il comunicato stampa.

“Sono stati 20 i Comuni rappresentanti tra Sindaci e Consiglieri comunali della provincia dell’Aquila oltre a tutto il Gruppo di L’Aquila Futura presente in Consiglio comunale del capoluogo che hanno partecipato all’incontro tenutosi nei giorni scorsi”. Lo rende noto il Vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo in riferimento alla riunione per la presentazione del candidato al Senato Lorenzo Sospiri, oggi Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, della candidata Maria Luisa Ianni e del candidato alla Camera Nazario Pagano. “Il rilancio economico, la valorizzazione dei borghi e delle aree interne, il potenziamento del turismo enogastronomico, la ripresa dei grandi poli industriali e i nuovi insediamenti sono stati in sintesi i temi trattati. Se analizziamo il dato elettorale delle comunali 2022 dell’Aquila – ha evidenziato Santangelo – Forza Italia ha conquistato il 6,36 per cento di preferenze, con 2.268 voti complessivi, L’Aquila Futura ha riscosso un successo straordinario con l’8,44 per cento dei voti, ossia 3.010 preferenze. Insieme parliamo di una forza elettorale pari a 5.278 voti, ossia il 14,8 per cento di preferenze.

In base ad una proposta programmatica unitaria di L’Aquila Futura si è deciso di far convergere il nostro sostegno sui candidati di Forza Italia alle prossime elezioni politiche del 25 settembre proprio per poter maggiormente incidere sulle sorti della Regione. Siamo sicuri – ha concluso Santangelo – che queste due forze unite daranno la spinta determinante per vincere la sfida e, soprattutto, per continuare a produrre fatti concreti, azioni solide e durature, per l’Aquila e tutta la sua Provincia”.