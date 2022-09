De Santis, grazie alle forze dell'ordine e alla magistratura, però serve il polso fermo

Anche l'assessore all'urbanistica del Comune dell'Aquila, Francesco De Santis, ringrazia le forze dell'ordine e la magistratura, per la brillante operazione di repressione del fenomeno delle baby gang, però, nel comunicato che segue, sottolinea la necessità di avere il polso fermo sulle questioni della criminalità giovanile.

“Quello delle baby gang è un pericoloso fenomeno in forte crescita nelle città italiane. Ci sono realtà dove questi minorenni e neo maggiorenni gestiscono già importanti fette di criminalità locale. Come proposto da Matteo Salvini, serve il polso fermo dello Stato per impedire la degenerazione del fenomeno. Più sicurezza e pene preventive per chi a neanche diciott’anni crede che la vera vita sia quella fatta di violenza, droga e soprusi. Noi vogliamo vivere in città tranquille e vogliamo poter scegliere di studiare, lavorare e costruirci una famiglia e con la Lega al Governo e Matteo Salvini Premier sapremo ridare la giusta prospettiva all’Italia.” Così in una nota il Vice Segretario Federale della Lega Giovani e Assessore al Comune dell’Aquila Francesco De Santis, che aggiunge: “Congratulazioni e gratitudine, a nome di tutta la Lega Abruzzo, alle forze di polizia, la magistratura, i carabinieri, per il lavoro serio, professionale e tempestivo che ha portato all’esecuzione di 13 misure cautelari nei confronti di alcuni membri, anche minorenni, di una baby gang dedita a spaccio e violenza.”