Arresti baby gang. Pezzopane: "politica ed istituzioni facciano la loro parte"

Secondo l'onorevole consigliera Stefania Pezzopane, gli arresti di oggi sono una brutta storia. Bisogna promuovere il dialogo, non si può far finta di nulla.

Emerge un grave malessere, urgenti più politiche sociali ”È una brutta storia, questi 13 arresti suonano l’allarme, bisogna fare i conti con una situazione complessa che riguarda un pezzo delle giovani generazioni. È Necessaria una politica attiva che coinvolga le scuole, le famiglie, le associazioni per reagire subito e non accettare che degrado e delinquenza prendano il sopravvento. Dietro una immagine forzatamente edulcorata della città , in più parti si vive un grave malessere. Non riesco a gioire quando un numero così elevato di minorenni, ragazzi aquilani e non solo, vengono arrestati all’interno di una operazione ben più vasta. Magistratura, polizia e carabinieri hanno fatto un ottimo lavoro, a loro va un grazie sincero, sono certa che continueranno a far luce su questa zona d’ombra presente in città. In particolare è allarmante lo spaccio di sostanze stupefacenti ormai esercitato platealmente da giovanissimi criminali. Che la giustizia faccia il suo corso, ma politica ed istituzioni devono fare la loro parte, non facendo finta di niente, non minimizzando, promuovendo invece dialogo, politiche sociali e di prossimità. Facciamolo subito tutti insieme, il consiglio comunale sia parte attiva di questo percorso . “ Così la deputata e consigliera comunale Stefania Pezzopane ringrazia magistratura e forze dell’ordine per l’operazione portata avanti, ma insieme sprona il Comune con le altre istituzioni a farsi promotore di un vero progetto sociale rivolto alle giovani generazioni.