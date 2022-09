La Lega annuncia l'arrivo di Matteo Salvini a Pescara

Il leader nazionale della Lega, Matteo Salvini, sarà a Pescara il prossimo 14 settembre per un comizio alle ore 21 in Piazza della Rinascita: si tratta della seconda visita in Abruzzo in questa campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre prossimo. Salvini sarà ricevuto da dirigenti, amministratori e candidati guidati dal coordinatore regionale e deputato uscente Luigi D’Eramo, ricandidato come capolista al proporzionale alla Camera. “È molto importante che nel pieno della campagna elettorale il nostro leader ci stia vicino e mostri tutta la sua attenzione nel confronti di una comunità che ha dato e darà molte soddisfazioni al partito e al Centrodestra - spiega D’Eramo -. Sarà sicuramente un bagno di folla con tanti cittadini che accorreranno per ascoltare il pensiero di un leader che dal 26 settembre prossimo avrà la responsabilità, insieme alla coalizione, di guidare il Paese nei prossimi cinque anni”. Salvini era già stato in Abruzzo a Giulianova lo scorso 23 agosto.