Nello Avellani proposto presidente dell'assemblea del PD aquilano.

Si è aperta la Festa dell'Unità cittadina, con un dibattito, moderato dalla segretaria Emanuela Di Giovambattista, dal titolo “Apertura e rinnovamento: il Pd si apre alla città”.



“Abbiamo organizzato la Festa convinti che il Pd possa rappresentare davvero uno strumento formidabile per cambiare la nostra città, a condizione che per primo a cambiare sia proprio il Pd”, ha spiegato in apertura Di Giovambattista; “oggi compiamo il primo passo verso la storica rifondazione del più grande partito del centrosinistra aquilano, accogliendo alcune personalità della società civile che hanno deciso di condividere questo percorso sostenendolo e facendolo proprio”.

Il capogruppo in Consiglio Comunale, Stefano Albano ha sottolineato che:

“Prima ancora degli obiettivi strategici occorre rendere l’intera comunità partecipe e protagonista di un percorso comune, consapevole delle sfide che abbiamo davanti, ma anche con l’ambizione di farlo attraverso l’idea di contrastare e non acuire le tante disuguaglianze sociali ed economiche che caratterizzano il modello di società che vorremmo lasciarci alle spalle. Avvertiamo tuttavia un grande rischio: la totale mancanza di disponibilità al dialogo e alla concertazione di questo governo cittadino. Guai se l’attuale classe dirigente, di fronte a tali e tanti sostegni esterni (PNRR, Fondi Restar, ecc), dovesse ritenersi autosufficiente ed impermeabile alla necessità di promuovere e far emergere in città energie ed intelligenze partecipi ed attive. Serve al contrario sprigionare una grande elaborazione collettiva”.