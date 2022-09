Legalità, le critiche del PD sono strumentali

Studiare delle norme affinché beni confiscati alle mafie possano essere fruibili dalla comunità, dando loro una seconda vita molto più nobile della precedente, avere moltissimi incontri con centri antiviolenza e case rifugio, queste attività per il Partito Democratico renderebbero l’Osservatorio della Legalità una commissione poco operosa.

La collega Antonietta La Porta, che presiede la commissione, ha ben evidenziato come in questi anni la commissione ha lavorato, in collaborazione con altre commissioni nazionali, programmando una serie di iniziative che molto presto vedranno la loro concretizzazione. Dispiace che da parte del Partito Democratico, nella figura del collega Pierpaolo Pietrucci si siano levate critiche, probabilmente nate da una non completa e corretta conoscenza della vicenda”.

Cosi Emiliano Di Matteo consigliere regionale della Lega sull’attacco del consigliere regionale del PD Pierpaolo Pietrucci ad Antonietta La Porta “Prendiamo atto dell'importanza che il Partito Democratico riconosce al Comitato, per cui siamo certi che accoglierà le istanze della Lega e di Antonietta La Porta per aumentare il personale e il suo funzionamento affinché l’osservatorio possa migliorare la qualità di vita degli abruzzesi”