Elezioni politiche: presentati a Celano i candidati del Carroccio

Essenziali ma centrali e fondamentali i temi discussi ieri sera a Celano, dal coordinatore regionale della Lega, Luigi D’Eramo, deputato uscente e candidato al collegio Plurinominale della Camera, alle prossime elezioni del 25 settembre.

Accolto dalla neo coordinatrice della provincia dell’Aquila, la professoressa Eliana Morgante, il segretario del Carroccio ha presentato i candidati alle Politiche, calando nella realtà territoriale della Marsica e della provincia dell’Aquila tutta, i maggiori temi del programma del partito di Matteo Salvini.

D'eramo ha presentato le proposte e i temi centrali per la Lega in particolare rappresentanza territoriale, il costo delle bollette il tema della costa e3 delle aree inbterne, il turismo la disabilità e il disagio sociale, l'aumento delle pensioni e il taglio del reddito di cittadinanza.

“Ogni voto è un voto prezioso. Il nostro è il partito che ascolta la gente e continueremo a lavorare tra la gente come persone leali e coerenti, accogliendo le critiche costruttive. La nostra priorità è l’interesse della comunità ed è questo il valore fondante della politica”, ha detto Eliana Morgante, anche presidente dell’Adsu della provincia dell’Aquila, oltre che consigliere comunale d’opposizione al Comune di Celano.

All’evento ha partecipato anche il deputato alla Camera Antonio Zennaro, di nuovo candidato che ha ricordato quando da bambino arrivava nel Fucino dal Veneto, la regione in cui è nato per poi trasferirsi in Abruzzo, ponendo l’accento della peculiarità di un settore fondamentale del territorio. Zennaro ha sottolineato come dopo tanti anni finalmente si torna a votare e si riuscirà così ad avere un governo che non sarà più di tecnici ma che sarà espressione finalmente della popolazione.

Per chiudere l’evento è intervenuto il vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente. "Stiamo battendo a tappeto il territorio per spiegare le nostre ragioni, c'è entusiasmo e fiducia. La Lega sarà determinante per la vittoria del Centrodestra che dal 26 settembre guiderà il Paese".