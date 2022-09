Il programma di mandato 2022 - 2027, interventi della maggioranza

Durante la discussione in Consiglio Comunale, riguardante l'approvazione delle linee di mandato 2022 - 2027 del sindaco Pierluigi Biondi, ci sono state articolati ed interessanti interventi dei vari gruppi consiliari, maggioranza e minoranza, si seguito ne riportiamo alcuni stralci:

Fabio Frullo (Civici e Indioendenti) Noi dovremmo affrontare una serie di problemi importanti e molti dei quali andranno anche oltre la nostra possibilità di soluzione, ecco perché avremo bisogno dell’impegno di tutti ovvero anche di chi, all’interno della città svolge un ruolo diverso riguardo la vita sociale della dell’Aquila.La gravissima situazione del corpo dei Vigili Urbani, che non hanno un comandante e che prevedono 97 dipendenti in dotazione organica ma solamente 47 in servizio Questa città, questo comune non è più in grado oggi di garantire i controlli e la sicurezza per i propri i cittadini e questo è un aspetto che non possiamo più permetterci se ci poniamo degli obiettivi così ambiziosi Altro aspetto da non sottovalutare che il vero problema della città è il lavoro la legge non attribuisce molte competenze al Comune ma la stessa legge prevede che il Comune possa fare attività di intermediazione e quindi ricerca e per la selezione del personale nonché di supporto in caso di ricollocazione. Fare questo, per il Comune significherebbe avere una nostra agenzia, da utilizzare anche per le partecipate. Se realizziamo un’agenzia per lavoro, perché non sono infrequenti i casi in cui comuni prevedono nei loro statuti delle competenze su questo aspetto, potremmo utilizzare la stessa anche per le società partecipate e quindi avere lo stesso servizio a un costo abbondantemente inferiore a quello che oggi viene riconosciuto le agenzie

Scimia Leonardo (Fd'I) Con la votazione positiva al programma di mandato abbiamo gettato le basi del lavoro che verrà svolto nei prossimi anni. Esprimo soddisfazione per i temi inseriti perché sono gli argomenti di maggiore interesse della città e tracciano un percorso chiaro rispetto alla nostra azione di governo. Dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare, spada di Damocle di tutta la città, allo sviluppo del Turismo, in particolare del Gran Sasso attraverso lo strumento del piano d’area; Dalla fine della ricostruzione, con la valorizzazione del centro storico e la soluzione dei suoi atavici problemi, alla transizione ecologica che già da anni vede impegnato questo comune. Un programma ambizioso di cui siamo certi sapremo essere all’altezza. Tra cinque anni la città sarà migliore ancora più di quanto è migliorata dal 2017 ad oggi. Fratelli d’Italia, con i suo assessori e i suoi consiglieri, sarà protagonista per attuare al meglio le proposte politiche che oggi abbiamo portato all’attenzione dell’assise civica e che da domani inizieremo a tramutare in atti amministrativi concreti.

Luigi Faccia (civici e Indipendenti) alcuni aspetti delle linee programmatiche di mandato che a mio giudizio risultano interessanti, sono l'installazione di sensori e telecamere sul patrimonio pubblico, in particolare, i sensori per monitorare il rischio valangivo nel comprensorio turistico del Gran Sasso, che si vanno ad aggiungere a quelli già esistenti, in modo da mettere in sicurezza l'intera zona, come prevede la Carta del rischio valalanghivo. Poi va posto l'accento sull'utilità del riutilizzo dell'immenso patrimonio costituito dal progetto CASE. Per per finire la cultura che, negli ultimi anni, ha rappresentato una forza propulsiva della ricostruzione sociale e fisica della città, divenendo una vera attrattiva turistica. Da ciò ne deriva che il binomio città - montagna, nei propri aspetti culturali e sportivi, formano un legame imprescindibile per la promozione e lo sviluppo turistico della città. A tal proposito diventa necessario e non più rimandabile uno sviluppo strutturale della nostra montagna, incominciando con la realizzazione del Piano d'Area ed una serie di strutture al servizio del turista.

Daniele Ferella (Lega) Il programma di mandato è un atto politico di indirizzo molto importante. Tutte le attività proposte proseguono nel segno della buona amministrazione e per dare una caratterizzazione importante alla nostra città: montagna con l'applicazione del piano d'area e imminente sistemazione del piazzale Simoncelli, cultura con l'ottimo risultato delle manifestazioni oramai diventate appuntamenti fissi (Perdonanza, Cantieri dell'immaginario, Jazz) e la stabilizzazione del festival degli La conclusione degli atti propedeutici che porteranno alla definizione del PRG, la cantierizzazione di tutte le scuole per cui ci sono i progetti ma mancano i fondi statali a causa della burocrazia, città di sperimentazione della transizione ecologica e digitale anche grazie ai bandi del PNNR ai quali abbiamo avuto accesso. Sicurezza con l'implementazione della video sorveglianza che ha già dato i primi risultati.