Presentati i candidati abruzzesi per Unione Popolare: "pace, ambiente, lavoro"

Presentata anche la lista Unione Popolare con Luigi De Magistris, con i propri candidati e le proposte politiche in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.



Una lista che vuole essere alternativa a sinistra per le elezioni anticipate e che mette al centro temi come ambiente, sanità, istruzione, lavoro e tanti altri.



"Luigi De Magistris ha governato la città di Napoli per ben due mandati consecutivi, dal 2001 al 2011, prima volta nella storia delle amministrazioni che si sono succedute alla guida della città partenopea, poi nelle ultime regionali in Calabria, ha ottenuto, appoggiato da liste civiche, bel il 16% delle preferenze. Ad oggi Unione Popolare è la lista che si fa portatrice di istanze di tipo pacifista, ambientalista e che tutelino il mondo del lavoro e di tutti coloro che vivono una condizione di subalternità dal punto di vista socio-politico."



"Unione Popolare è una forza radicale che, tuttavia, esprime l'ambizione di stare dentro le istituzioni per un'alternativa di governo. Unione Popolare è, dunque, una forza popolare, radicale, senza tuttavia scadere nel populismo". Afferma Nicola Stornelli, candidato all'uninominale alla Camera per il collegio 3 L'Aquila/Teramo.



Lavoro e ambiente, le priorità della Lista Unione Popolare, proprio riguardo a questo Franco Maggi, candidato al proporzionale del senato, nel collegio unico Abruzzo 1, aggiunge: "Siamo per l'eliminazione del lavoro precario figlio delle riforme degli ultimi 25 anni (realizzate in combutta tra destra e “ sinistra”) che hanno eliminato i diritti conquistati durante le lotte operaie degli anni 60/70. Lavoro precario che si elimina riprendendo una visione progressista e popolare della società. Eliminando l’unico canale di accesso al mondo del lavoro delegato dallo stato ai privati: le agenzie interinali".



"Bisogna incoraggiare le persone a tornare a rivivere nei paesi montani dell’appennino creando delle micro economie legate al territorio attraverso la valorizzazione: dei prodotti, del turismo montano, dell’agricoltura di nicchia e delle arti. manutenzione del territorio come prevenzione dei disastri ambientali legati all’abbandono. Tutto ciò attraverso progetti finanziati dallo stato a comunità e detassando e agevolando chi decide di restare e tornare a vivere nei nostri paesi. Tutto ciò crendo una nuova consapevolezza ecologica di convivenza tra uomo, natura e valorizzazione dei beni comuni". Conclude Franco Maggi



Una lista creata anche dalla rottura con l'attuale scenario politico italiano e che mette al centro 4 punti fondamentali.



Il primo punto è dedicato alla pace "senza se e senza ma. Noi siamo i soli che diciamo: non ci si schiera, si media, si cerca di dividere le parti, non si getta olio sul fuoco. E lo diciamo fin dall’inizio e senza sfumature. Lo diremo e lo vorremo con assoluta coerenza. L'invio di armi si deve fermare". Spiega Raffaele D'Agata, candidato all'uninominale del Senato nel collegio unico Abruzzo 1.



Il secondo punto è dedicato al lavoro: "Lavorare meno, lavorare tutti. Lavorare tutti in modo dignitoso. Non tanto lavoro e tante prospettive di vita finché e quanto ne serva al denaro, ma tanto denaro (non meno, e certo neanche più, secondo sapienti regole) quanto ne serva per il lavoro e la vita degna".



Il terzo punto è dedicato alle tasse: "Pagare meno tasse, ma pagarle tutti, e pagarle secondo le vere capacità di ciascuno. Questo significa fare della lotta all’evasione fiscale non il ritornello ipocrita che risuona da anni ma una campagna seria. E significa anzi ripristinare il rispetto della Costituzione che impone la progressività dell’imposizione fiscale. Chi propone la “tassa piatta” propone qualcosa di incostituzionale, noi la combatteremo con fermezza ed energia. Così come ci opporremo al trucco di illudere circa la lotta alle disuguaglianze mediante la cosiddetta defiscalizzazione degli oneri, cioè più “contanti” in busta paga sui quali, per dire, già le assicurazioni sanitarie private sono pronte ad avventarsi con la bava alla bocca".



Per il quarto punto invece, D'Agata afferma che Unione Popolare vuole "più spesa pubblica, per la scuola, per la sanità, per la ricerca, per creare lavoro ad esempio nella difesa dell’ambiente e nel ripopolamento del territorio ;ed anche più economia pubblica".