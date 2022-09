Crosetto a L'Aquila, visita alla Thales Alenia e al Tecnopolo

Questa mattina a L’Aquila il cofondatore di Fratelli d’Italia Guido Crosetto.

L’intera agenda di oggi del cosiddetto “gigante buono” della destra italiana è dedicata all’Abruzzo.

Il tour è cominciato con una visita privata nello stabilimento industriale Thales Alenia Space e poi è proseguita in una visita al tecnopolo d’Abruzzo.

Il dirigente di Fdi è stato accompagnato dal Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, dal Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e dall’Assessore regionale Guido Liris.

Nel commentare la visita Crosetto ha affermato "Ho trovato una grandissima capacità tecnologica, come d’altronde sapevo di trovare, ma anche innovazione, ricerca e sviluppo.Tutto questo è ciò di cui ha bisogno il nostro paese per avere un futuro. La libertà di impresa crea ricchezza e posti di lavoro ma anche conoscenza.”

“In questo territorio” ha proseguito Crosetto “Ci sono stabili unici al mondo, protagonisti con gli Stati Uniti del settore spaziale. A L’Aquila si possono trovare eccellenze uniche al mondo. Di Questo dobbiamo essere orgogliosi ma anche far sì che eccellenze di tale portata si sviluppino in tutta Italia.”

Incalzato sulla crisi energetica ha dichiarato “Di questa emergenza deve assolutamente occuparsi il governo attuale. Non perché vogliamo sottrarci ma semplicemente per un fattore tempistico. Questa crisi deve essere risolta al più presto perché ogni giorno chiudono centinaia di aziende in Italia perdendo migliaia di posti di lavoro."

In conclusione, Crosetto ha affermato “Sul costo dell’energia Draghi deve intervenire subito come hanno già fatto Francia e Germania. Il contrario vorrebbe dire condannare a morte il lavoro italiano.”

Di seguito la nostra ontervista a Guido Crosetto.