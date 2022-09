Sigismondi contro Letta, "privo di argomenti, continui a citare Marsilio"

Il segretario regionale di Fratelli d'Italia e candidato capolista al senato, Etelwardo Sigismondi ha commentato le dichiarazioni pronunciate da Enrico Letta durante un comizio a Teramo.

"Ha dell'incredibile l' intervento del segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, il quale si avventura nell'attacco al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, per di più con il triste argomento che non sia abruzzese. Un volgare quanto inutile tema già utilizzato a L'Aquila per sostenere la candidatura della Pezzopane contro il rieletto sindaco, Pierluigi Biondi, trionfante al primo turno con la maggioranza assoluta, mentre il Pd aquilano è rimasto dilaniato e commissariato oltre che battuto anche dal candidato sostenuto dal partito di Calenda" durissimo l'affondo di Sigismondi.

"L'ennesima prova provata di quanto il Partito Democratico, dal locale al nazionale, non abbia appigli validi per conquistare l'elettorato e, dunque, continui pure così, l'onorevole Letta, ci fa solo il favore di mostrare la nullità dei loro programmi per gli italiani. Soprattutto, si metta l'anima in pace, perché Marsilio non solo governa con merito e soddisfazione degli abruzzesi ma sarà il primo Presidente a bissare il mandato della Regione Abruzzo". Queste le parole di Sigismondi