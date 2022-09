Consiglio Regionale: istituita commissione di'inchiesta su emergenza idrica

Lo scorso 17 maggio è stata istituita, all’interno del Consiglio Regionale una commissione consiliare d'inchiesta sull'emergenza idrica in Abruzzo.

Con il decreto presidenziale del 6 settembre, sono stati individuati i 14 Consiglieri che comporranno la Commissione e che per sei mesi condurranno l’inchiesta per comprendere le cause della dispersione idrica sul territorio regionale e indagare sulla conduzione dei vari enti che concorrono alla gestione delle condutture e al servizio di fornitura dell’acqua pubblica (ERSI - Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato; ATUR - Ambito Territoriale Unico Regionale; ASSI - Assemblea dei Sindaci per il Servizio Idrico Integrato).

Ulteriori approfondimenti, inoltre, interesseranno il sistema tariffario e la possibilità di futuri investimenti.

Nella giornata di ieri, 14 settembre, la commissione si è strutturata: la consigliera Sara Marcozzi, con 18 voti, è stata eletta presidente, e verrà affiancata da Simona Cardinali (13 voti) nel ruolo di vicepresidente. Il consigliere regionale, Fabrizio Montepara, eletto con 26 voti, svolgerà le funzioni di consigliere segretario.

Ora la commissione è nelle condizioni di poter avviare i lavori.