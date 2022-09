Dundee sollecita alla prevenzione, "Necessaria la pulizia degli alvei fluviali"

Il consigliere uscente di "L'Aquila al centro" Dundee invita alla prevenzione riguardo le emergenze alluvionali, guardando a quanto accaduto nella Regione Marche, sollecita la pulizia degli alvei fluviali.

"Faccio un appello al sindaco Biondi al presidente della regione Marsilio e a quello della provincia Caruso" queste le parole di Dundee "affinché si organizzino delle squadre che bonifichino gli alvei del fiume Aterno e dei suoi affluenti prima che arrivino le piogge e quindi approfittando di questo momento in cui I fiumi sono in secca, in maniera tale da evitare che si possano verificare tragedie come quella avvenuta nelle Marche. Il nostro territorio è stato più volte colpito da calamità naturali imprevedibili , credo che facendo una buona azione di prevenzione sul territorio, si possano scongiurare o quantomeno mitigare i danni di un'eventuale alluvione."

Inoltre il consigliere uscente ha concluso suggerendo che, nel caso in cui ci sia scarsità di personale, si può reperire lo stesso, ricorrendo ai cosiddetti percettori di reddito di cittadinanza.